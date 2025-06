Due webinar | Smart working procedure e modelli applicativi Contrattazione d’istituto e il fondo MOF Come averli gratuitamente

Se sei dirigente scolastico, DSGA o personale amministrativo, non puoi perdere i due webinar gratuiti di Orizzonte Scuola Plus in collaborazione con So.Ge.S srl. Approfondirai le procedure operative dello smart working e la contrattazione integrativa d’istituto, con esempi pratici e aggiornamenti normativi sul fondo MOF. Due appuntamenti imperdibili per aggiornarsi e migliorare l’efficienza della tua istituzione scolastica. Non lasciarteli sfuggire!

Orizzonte Scuola Plus, in collaborazione con So.Ge.S srl, presenta due webinar di approfondimento per DS, DSGA, segreteria e personale amministrativo. La contrattazione Integrativa d’istituto e il fondo MOF: novitĂ e normativa, con risoluzione di casi concreti. Lunedì 8 settembre, dalle ore 15:00 alle 17:00 Lo smart working a scuola: le procedure operative con analisi dei . L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: webinar - smart - working - procedure

Tre webinar: Adempimenti di fine anno. Smart working, procedure e modelli applicativi. Contrattazione d’istituto e il fondo MOF. Come averli gratuitamente - Se sei un dirigente scolastico, DSGA o membro del personale amministrativo, non perdere i nostri tre webinar gratuiti dedicati agli adempimenti di fine anno, allo smart working e alle procedure applicative.

COVISIAN - COMUNICATO Il 14 maggio si è concluso un lungo confronto tra i sindacati e l’azienda Covisian, portando alla firma di un accordo integrativo che applica il CCNL Telecomunicazioni. Gli accordi principali riguardano: * Lo smart working con altern Vai su Facebook

Tre webinar: Adempimenti di fine anno. Smart working, procedure e modelli applicativi. Contrattazione d’istituto e il fondo MOF. Come averli gratuitamente; Webinar a cura di ANCI e Fondazione IFEL; Maturità 2025, nomi commissari esterni pubblicati: è online il motore di ricerca. 13.900 commissioni per 27.698 classi.

Coronavirus, una serie di webinar gratuiti su Smart working e FileMaker

Segnala macitynet.it: devi considerarlo il momento giusto per lavorare sulle procedure, per focalizzare su quello che hai ...