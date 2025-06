Due lievi scosse di terremoto nei Campi Flegrei e sul Vesuvio

Due lievi scosse di terremoto nei Campi Flegrei e sul Vesuvio hanno allertato la comunità. L’Osservatorio Vesuviano ha segnalato un sisma di magnitudo 1.7, avvenuto alle prime luci dell’alba in via San Gennaro Agnano, a appena 0.87 km di profondità. Sebbene di lieve entità, questo evento potrebbe essere un campanello d’allarme, invitando a mantenere alta l’attenzione sulla sicurezza e sulla prevenzione in queste zone a rischio.

L'Osservatorio Vesuviano ha comunicato a questa amministrazione l'accadimento di un evento sismico di magnitudo 1.7 ± 0.3 localizzato nella zona di via San Gennaro Agnano. Il sisma si è prodotto alle 07:56 ora locale (UTC 05:56) del 15062025, alla profondità di 0.87 km.

lievi - scosse - terremoto - campiflegrei

