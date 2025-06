Due grossi topi si aggirano nel carcere | la denuncia del Sappe

Due grossi topi si aggirano nel carcere di Secondigliano, scuotendo le coscienze sulla grave condizione di degrado e insalubrità che affligge la struttura. La denuncia del SAPPE evidenza un problema serio che mette a rischio la sicurezza e il rispetto dei diritti del personale e dei detenuti. È urgente un intervento concreto per restituire dignità e decoro a un istituto troppo a lungo trascurato, perché nessun luogo di detenzione dovrebbe diventare un palcoscenico di degrado.

