Due furti tra la notte e l’alba | prendono di mira negozio di ottica e impianto fotovoltaico

Nardò si sveglia sotto shock: due tentativi di furto tra notte e alba scuotono la comunità. Il primo, ai danni di un impianto fotovoltaico in contrada Ascanio, dimostra come i malviventi siano pronti a colpire anche nelle zone più isolate. La serie di eventi solleva preoccupazioni sulla sicurezza, spingendo le autorità a intensificare i controlli. Ma cosa si nasconde dietro questa escalation di crimini?

NARDÒ – Due furti fra la notte e l'alba, entrambi a Nardò. Il primo colpo si è verificato una ventina di minuti prima dell'una nelle campagne della cittadina, in contrada Ascanio. Una banda di malviventi ha preso di mira un impianto fotovoltaico della zona, introducendosi nell'area recintata.

