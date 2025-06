Due amici e un’unica passione | Andiamo a caccia dei big fish

Due amici e un’unica passione: la ricerca dei big fish. Negli ultimi anni, il pesce siluro è diventato protagonista incontrastato, invasivo e gigantesco, ma anche oggetto di sfide epiche per i valorosi pescatori come Mattia Ferrari e Gabriele Ceriotti. Un’amicizia che si rinnova ad ogni battuta di pesca, nel tentativo di catturare questi colossi acquei e contribuire a ridurne la presenza. La loro avventura inizia proprio qui...

Negli ultimi anni si è diffuso in maniera capillare. Parliamo del pesce siluro, tanto invasivo quanto gigantesco. Non ha rivali, se non valorosi pescatori che hanno, come missione, quella di pescarlo per ridurne la presenza. Mattia Ferrari e Gabriele Ceriotti sono due amici con una passione in comune: "Ci conosciamo da tantissimi anni e peschiamo insieme da sempre. Da diversi anni andiamo a caccia di big fish. Tra questi i siluri sono al primo posto", raccolta Mattia, 21enne di Boffalora Sopra Ticino. "Il loro numero è cresciuto moltissimo. Spesso, quando andiamo in barca sul Ticino, ne vediamo alcuni che sono superiori ai due metri di lunghezza", conferma Gabriele. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it