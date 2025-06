Dritti verso la fine del mondo Il terrore di Feltri per il Medio Oriente e la guerra nucleare

Il timore di una guerra nucleare scuote l’opinione pubblica e i leader mondiali, e Vittorio Feltri non nasconde la sua preoccupazione. Nel corso di un’intervista a 4 di Sera, il direttore de Il Giornale lancia un campanello d’allarme: se la situazione in Medio Oriente peggiora, potremmo trovarci di fronte a un conflitto globale. Ma quale sarà il ruolo delle grandi potenze in questa crisi? Scopriamolo insieme.

C'è il rischio di un allargamento del conflitto in Medio Oriente? E' questa la domanda che viene posta a Vittorio Feltri, direttore editoriale de Il Giornale, nel corso dell'intervista rilasciata a 4 di Sera, il talk show di Rete. "Se andiamo avanti così, filiamo dritti verso un conflitto mondiale e soprattutto un conflitto atomico ed è una cosa che naturalmente mi terrorizza", dice il giornalista, che poi si esprime sul ruolo da piacere di Donald Trump nel conflitto tra Iran e Israele: "Me lo auguro e penso che sia in grado di farlo, certo è che non è una certezza e quindi non vivo tranquillo, come credo la maggior parte degli italiani".

