Dramma Sinner annuncio devastante | tifosi increduli

L’emozione ha travolto i tifosi di Jannik Sinner, che ha vissuto una battaglia epica contro Carlos Alcaraz al Roland Garros. Dopo cinque intense ore di tennis, la vittoria è sfuggita all’italiano, lasciando tutti increduli e delusi. In un momento in cui Sinner dimostrava una forma strepitosa, il sogno di conquistare il suo primo grande torneo si è infranto nel finale. La partita si è conclusa...

Jannik Sinner ha perso una partita assai difficile da digerire al Roland Garros contro Carlos Alcaraz dopo 5 ore di partita. Jannik Sinner è in un momento di forma davvero straordinaria, anche se purtroppo al Roland Garros ha potuto solamente accarezzare la possibilità di vincere un torneo che è finito meritatamente nelle mani di Carlos Alcaraz. La finale, purtroppo, lo ha visto perdere il vantaggio accumulato di due set in una partita durata oltre 5 ore, segnando uno dei momenti più alti nella storia del tennis mondiale. Ad ogni modo, fra poco tempo c’è Wimbledon, e l’italiano numero 1 al mondo dovrà cercare di riprendersi il prima possibile e al meglio delle sue possibilità, se vuole non perdere la strada giusta e rimanere al vertice della classifica ATP. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com