Dramma nella notte maxi incidente tra più mezzi | soccorsi impegnati per ore

Una notte di terrore e caos nel Ragusano, dove un maxi incidente tra tre mezzi ha sconvolto la tranquilla contrada Randello. Impegnati per ore, i soccorritori hanno affrontato scene drammatiche, mettendo a rischio la propria sicurezza per salvare vite e ricostruire la vicenda. Un episodio che rende ancora più urgente il rispetto delle regole sulla strada: ecco cosa è successo e quali sono le conseguenze.

Un violento incidente stradale si è verificato nella notte tra venerdì 14 e sabato 15 giugno, intorno all’1:50, lungo la Strada Provinciale 85 in contrada Randello, nel ragusano. Il sinistro ha coinvolto due autovetture – una Citroen e una Opel – e uno scooter con due persone a bordo. Sul luogo sono intervenute prontamente due squadre operative dei Vigili del Fuoco, provenienti dai distaccamenti di Vittoria e Ragusa, che hanno lavorato per mettere in sicurezza l’area e prestare assistenza ai feriti. Le dinamiche dell’incidente restano al vaglio degli inquirenti, ma l’impatto ha avuto conseguenze rilevanti sia sui veicoli che sulle persone coinvolte. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

