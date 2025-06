Dragon Trainer | il regista era dubbioso se annunciare il sequel del film

Il regista di DreamWorks, inizialmente titubante riguardo all’annuncio del sequel di Dragon Trainer, ha deciso di svelarne i dettagli prima ancora dell’uscita del remake live-action. Questa decisione sorprendente riflette la fiducia crescente nel franchise, che già si prepara a conquistare nuovamente il pubblico. Con un sequel in cantiere e l’attenzione sulle nuove avventure di Furia e Sdentato, il mondo di Dragon Trainer si prepara a scrivere un nuovo capitolo emozionante.

Il regista del live-action DreamWorks, Dragon Trainer, ha svelato che era molto dubbioso se svelare l'uscita del sequel del film, perché non era fiducioso Il remake live-action di Dragon Trainer è appena uscito nelle sale e già è in lavorazione un sequel. Infatti, è stato annunciato ad aprile al CinemaCon 2025, ben prima che il film, scritto e diretto dall'ex sceneggiatore della serie animata originale Dean DeBlois, fosse distribuito nelle sale. La notizia ha sorpreso un po' il pubblico dei proprietari di sale cinematografiche e degli esercenti: di solito, infatti, gli studios preferiscono aspettare e vedere almeno come va il film al botteghino prima di chiedere un seguito.

