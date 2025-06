Dragon Trainer e altri draghi animati | da Elliot a Il drago di mio padre passando per Mushu di Mulan

Se il ritorno di Dragon Trainer in sala ha acceso il vostro amore per i draghi, preparatevi a un viaggio tra mondi fantastici e creature leggendarie. Da Elliot a il drago di mio padre, passando per Mushu di Mulan, esploreremo gli esemplari più iconici e sorprendenti dell’animazione, tra magia tradizionale e innovazione digitale. Un'occasione imperdibile per riscoprire la potenza simbolica di queste creature affascinanti e il loro ruolo nei sogni di grandi e piccoli.

È in sala il remake di Dragon Trainer, così cogliamo l'occasione per passare in rassegna alcuni altri celebri e meno celebri draghi animati che hanno allietato il mondo dell'animazione, a mano libera o in computer grafica.

Devo dirlo, questo desing aggiornato per la Morte Rossa del nuovo "Dragon Trainer" è uno spettacolo. Io questo film lo vedrò per lei e i draghi in formato live action, anche se sarà uguale all'originale. - King Ghidorah Vai su Facebook

