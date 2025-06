dragon trainer domina il box office usa e canada con 84 milioni di dollari

I draghi stanno conquistando i cuori degli spettatori nordamericani, volando in cima al box office con un incasso di 84 milioni di dollari nel weekend d'esordio. Il live-action 'Dragon Trainer', prodotto dalla Universal Pictures, si afferma come un grande successo, portando a casa ricavi solidi e confermando il fascino senza tempo delle avventure mitiche. Ma cosa rende questo film così speciale? Scopriamolo insieme...

I draghi spiegano le ali e dominano il box office di Stati Uniti e Canada. Con 84 milioni di dollari incassati al debutto nelle sale nordamericane, il live-action 'Dragon Trainer' della Universal Pictures è campione di un fine settimana dai ricavi solidi (intorno ai 155 milioni di dollari complessivi), ma inferiori all'anno scorso, quando al cinema è arrivato 'Inside Out 2'. Il film, in sala anche in Italia, è un adattamento della celebre saga d'animazione ambientata tra i vichinghi, con Dean DeBlois alla regia e un cast che include Mason Thames, Nico Parker e Gerard Butler. Un altro film per famiglie (e soprattutto bambini) occupa la seconda posizione tra i titoli più visti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net