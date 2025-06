Dragon Trainer 2 Live-Action | Cate Blanchett Torna nei Panni di Valka?

Preparati a immergerti nuovamente nel magico mondo di Dragon Trainer con il ritorno di Cate Blanchett nei panni di Valka! Con il regista Dean DeBlois al timone, il sequel live-action promette emozioni straordinarie e nuove avventure. Scopriamo insieme i dettagli di questa attesissima produzione e le sfide che la rendono unica nel suo genere, portando sul grande schermo un universo ricco di magia e scoperta.

Il regista Dean DeBlois spera nel ritorno di Cate Blanchett nel sequel live-action di Dragon Trainer! Scopriamo insieme i dettagli e le sfide della nuova produzione.

Dragon Trainer in anteprima al Best Movie Comics and Games 2025 - Il Best Movie Comics and Games 2025 si prepara a stupire con l'anteprima del live-action "Dragon Trainer", in uscita il 13 giugno.

Il grande successo del live-action di Dragon Trainer ha portato allo sviluppo del suo sequel che arriverà in sala.il prossimo anno. Lo stesso regista ha voluto sottolineare quanto questo secondo capitolo sarà più oscuro del primo visto che affronta temi più diffic Vai su Facebook

