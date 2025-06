Dove vedere in tv la Superbike oggi GP Emilia-Romagna 2025 | orari programma streaming

Se sei appassionato diSuperbike e non vuoi perderti nemmeno un momento del GP Emilia-Romagna 2025, scopri dove seguire in TV e streaming le emozioni di questa sfida epica a Misano. Tra emozionanti duelli e sorprese, il weekend si avvicina alla conclusione: ecco tutto quello che devi sapere sugli orari, il programma e come vivere dal vivo questa spettacolare battaglia tra Toprak Razgatlioglu, Nicolò Bulega e gli altri protagonisti.

Sta arrivando la conclusione del weekend dedicato al GP di Emilia-Romagna: a Misano è il tempo di vedere se Toprak Razgatlioglu riuscirĂ a proseguire nel suo inseguimento a Nicolò Bulega, attualmente leader del Mondiale con 272 punti contro 246. LA DIRETTA LIVE DI SUPERPOLE RACE E GARA-2 DI SUPERBIKE ALLE 11.00 E ALLE 14.00 Intanto il turco si è portato a casa gara-1, con Danilo Petrucci che per la quarta gara consecutiva si è messo lì a osservare quasi da terzo incomodo. Un appuntamento, questo, che si pone proprio a metĂ del calendario, visti i 12 appuntamenti iridati. E un appuntamento che, una volta di piĂą, ripropone sia il duello tra i piloti che la sfida Ducati-BMW. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Dove vedere in tv la Superbike oggi, GP Emilia-Romagna 2025: orari, programma, streaming

