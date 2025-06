Dove vedere in tv la F1 oggi GP Canada 2025 | orario gara diretta Sky differita TV8

Appassionati di Formula 1, segnate in agenda l’appuntamento indimenticabile! Oggi, domenica 15 giugno, il GP del Canada 2025 torna a infiammare il circuito di Montreal con emozioni ad alta quota. Dalle 20.00, potrete seguire la diretta su Sky, mentre in differita TV8 sarà possibile rivivere l’adrenalina di questa decima tappa stagionale. Prepariamoci a vivere un weekend di pura adrenalina e suspence!

Nella serata italiana di domenica 15 giugno si terrà il Gran Premio del Canada 2025, valevole come decima tappa stagionale del Mondiale di Formula Uno. Sul circuito Gilles Villeneuve di Montreal andrà in scena una delle gare più incerte ed interessanti dell'anno, con le McLaren costrette a inseguire ed una prima fila in griglia che promette scintille. LA DIRETTA LIVE DELLA GARA DI F1 DALLE 20.00 George Russell partirà infatti dalla pole position davanti all'acerrimo rivale Max Verstappen, mentre in terza posizione ci sarà il leader del campionato Oscar Piastri. Quarto posto in qualifica per il debuttante italiano della Mercedes Kimi Antonelli, mentre la Ferrari dovrà inventarsi una gara di rimonta con Lewis Hamilton e Charles Leclerc rispettivamente dalla quinta e ottava piazza.

