Dove vedere il Mondiale per Club in tv e streaming

Il Mondiale per Club è finalmente iniziato, tra polemiche e attese, con la sfida tra Al-Ahly e Inter Miami. Ma dove seguire tutte le emozioni di questo torneo? In TV e streaming, le opzioni sono tante: scopri i canali e le piattaforme che trasmettono in diretta questa competizione unica, e preparati a vivere ogni partita come se fossi in campo. Ecco tutto quello che devi sapere per non perdere nemmeno un istante.

È cominciato, tra mille problemi e polemiche, questa notte il Mondiale per Club con la sfida inaugurale tra l’Al-Ahly e l’Inter Miami finita con un semplice 0-0. 32 squadre, una sola vincitrice. Il Mondiale per Club allargato si gioca in America tra il 14 giugno e il 13 luglio, quando, al MetLife, impianto di New York, si deciderà la prima squadra capace di conquistare il torneo con il nuovo formato. Tra Italia e Stati Uniti ci sono otto ore di differenza e per questo motivo molte partite saranno visibili in diretta tv e streaming solamente in notturna. Partite, comunque, recuperabili anche in replica e in differita la mattina e la sera seguente per chi non riuscirà ad vedere le gare, tra cui quelle di Inter e Juventus, alle 3:00. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Dove vedere il Mondiale per Club in tv e streaming

In questa notizia si parla di: club - mondiale - streaming - vedere

Luis Henrique Inter, il tempo stringe! Il club vuole chiudere per il Mondiale per Club - Luis Henrique è al centro delle attenzioni dell'Inter, che punta a chiudere la trattativa in vista del Mondiale per Club.

? #BayernMonaco-#AucklandCity: orario, diretta e dove vedere in tv e streaming il Mondiale per Club in tempo reale Vai su X

Bayern Monaco-Auckland City: orario, diretta e dove vedere in tv e streaming il Mondiale per Club in tempo reale Vai su Facebook

Mondiale per Club 2025 dove vederlo: chi trasmette le partite (anche di Inter e Juventus) in chiaro; Mondiale per Club FIFA 2025, registrati GRATIS e guarda su DAZN tutte le 63 partite in DIRETTA; Dove vedere il Mondiale per Club in tv e streaming.

Psg Atletico Madrid streaming e diretta tv: dove vedere la partita del Mondiale per club - Psg Atletico Madrid streaming e diretta tv: dove vedere la partita del Mondiale per club. Riporta tpi.it