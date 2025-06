Dove si trova la casa di Alberto Sordi a Roma? Ha una storia incredibile

Se siete appassionati di cinema e storia, non potete perdere la casa di Alberto Sordi a Roma, un vero e proprio scrigno di emozioni e ricordi. Situata in Piazzale Numa Pompilio, vicino alle Terme di Caracalla, questa villa ha una storia affascinante che risale agli anni '20. Acquistata dall'amatissimo attore nel 1958, oggi è diventata una Casa Museo che ripercorre la sua incredibile carriera e vita. Un luogo da scoprire per rivivere l’essenza del grande Maestro.

La villa di Alberto Sordi, oggi trasformata in Casa Museo, sorge in Piazzale Numa Pompilio, via Druso?45, nei pressi delle Terme di Caracalla, nel cuore del quartiere Celio a Roma. Questo edificio storico fu costruito tra il 1928 e il 1929 per volere di Alessandro Chiavolini ed è frutto del genio dell'architetto Clemente Busiri Vici. La residenza, acquistata da Sordi nel 1958 per circa 80 milioni di lire (equivalenti a oltre 1,1 milioni di euro nel 2024), fu scelta quasi in "presa diretta": l'attore vide la villa passeggiando in zona e la comprò nel pomeriggio, sottraendola a Vittorio De Sica. All'interno, convivono magnifiche sale barocche, uno studio affollato di premi e fotografie, una palestra con toro meccanico, una barberia con specchi imponenti e persino un salone privato e una camera da letto dominata da nuances di rosso.