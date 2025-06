Dove fare un aperitivo con i piedi nella sabbia restando in Brianza

Immagina di gustare un aperitivo con i piedi nella sabbia, tra il profumo del mare e l’allegria dell’estate, ma restando in Brianza. La Misinto Bierfest, alla sua 28esima edizione, trasforma questa fantasia in realtà, offrendo un angolo di relax e convivialità nel cuore della città. Un’occasione perfetta per brindare in compagnia, sorseggiando una birra fresca sotto gli ombrelloni e lasciandosi trasportare dall’atmosfera unica di questa storica festa brianzola.

Il sole, i piedi nella sabbia, gli ombrelloni e le sdraio. Così come al mare ma restando in città. E cogliendo anche l'occasione per sorseggiare un boccale di birra in compagnia. Sarà possibile alla Misinto Bierfest, la storica manifestazione brianzola giunta alla 28esima edizione e che torna.

