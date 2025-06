Dovadola 850mila euro per l’ex municipio

Dovadola si prepara a un'importante trasformazione, grazie a un finanziamento di 850 mila euro ottenuto tramite il Fondo per lo sviluppo e la coesione. Questa cifra, tra le più alte su un totale di 26,3 milioni, rappresenta un passo decisivo per il rilancio del territorio. Con l'aggiunta di 150 mila euro di investimenti propri e un mutuo, il Comune potrà realizzare progetti innovativi che miglioreranno la qualità della vita dei cittadini. Un nuovo capitolo di crescita sta per cominciare.

Grazie al bando, finanziato attraverso il Fondo per lo sviluppo e la coesione 2021-2027 nell’ambito dell’Accordo per lo sviluppo e la coesione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Regione Emilia-Romagna, al Comune di Dovadola è arrivato un finanziamento di 850mila euro, il massimo consentito su un fondo di 26,3 milioni. Con tale somma, cui il Comune dovrà aggiungere 150mila euro (50 di entrate proprie e 100 con un mutuo), sarà recuperata la sede dell’ex municipio di via Garibaldi da trasformare in Centro polivalente per anziani, tecnicamente Centro per invecchiamento attivo (senior care). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Dovadola, 850mila euro per l’ex municipio

