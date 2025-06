Doppio scontro sulle strade del mare | diversi i feriti uno in codice rosso

Doppio scontro sulle strade del mare in Salento: un susseguirsi di incidenti che ha coinvolto numerosi veicoli e lasciato diverse persone ferite, tra cui un uomo in codice rosso. La giornata si rivela particolarmente critica tra San Cataldo e Monteroni di Lecce, con eventi che hanno messo a dura prova le forze dell’ordine e i soccorritori. La situazione resta sotto stretta osservazione mentre si cercano di fare chiarezza sulle cause di questi gravissimi episodi.

SAN CATALDO (Lecce)MONTERONI DI LECCE – Giornata complicata sulle strade salentine che portano al mare con diversi sinistri registrati in poche ore: due gli episodi più gravi, avvenuti tra mezzogiorno e le 17. Il primo, il più grave, è quello registrato attorno alle 12 sulla strada che.

