Doppio incidente nel tunnel code e forti rallentamenti sulla SS36

Doppio incidente nel tunnel e code intense sulla SS36: un vero intasamento domenicale che sta rallentando il rientro dalle vacanze. Le strade, solitamente scorrevoli in questa serata estiva, si sono trasformate in un labirinto di veicoli fermi e rallentamenti significativi. La situazione, monitorata dall’Anas, richiede pazienza e attenzione: le code si prolungano, creando disagi per numerosi automobilisti in transito.

Domenica sera ormai estiva: il "rientro" dalle spiagge, dalle montagne e dai sentieri intasa la SS36. Nel tardo pomeriggio di oggi, domenica 15 giugno, si stanno registrando forti rallentamenti a livello di traffico, come comunicato dalla stessa Anas, ente gestore della Statale.

