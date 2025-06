dopo siviglia e cambridge torno in italia per fare ricerca spero di avere fatto la scelta giusta

Dopo un affascinante viaggio tra Siviglia e Cambridge, Benedetta Mannini ha scelto di tornare in Italia, portando con sé l’esperienza e la passione per la ricerca. A 44 anni, originaria di Prato, ora si dedica a progetti concreti all’Università di Firenze, con la ferma convinzione che il suo lavoro possa avere un impatto reale sulla vita delle persone. La sua scelta segna un nuovo capitolo, alimentato dal desiderio di fare la differenza nel proprio paese e oltre.

“Mi sono chiesta spesso se avessi fatto la scelta giusta per la mia carriera. Alla fine, quello che desidero è poter fare ricerca che sia significativa e che abbia un impatto reale per le persone”. Dopo dieci anni all’estero tra Siviglia e Cambridge, Benedetta Mannini, 44 anni, originaria di Prato, ha deciso di tornare in Italia, come ricercatrice dell’ Università di Firenze, con l’obiettivo di studiare le applicazioni pratiche per combattere malattie neurodegenerative come l’Alzheimer. In un periodo in cui molte aziende farmaceutiche hanno interrotto i loro programmi di ricerca sull’Alzheimer, scoraggiate dalla difficoltà di ottenere risultati concreti nonostante anni di investimenti e penalizzando fortemente il progresso nella lotta contro questa malattia, Mannini ha ottenuto un finanziamento da 150mila euro dall’Associazione Italiana Ricerca Alzheimer: il suo progetto concentrato su prevenzione e fasi precoci della malattia segue un approccio traslazionale per migliorare l’integrazione tra la ricerca di base e gli studi clinici o comportamentali. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it