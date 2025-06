Dopo il successo del 105 Summer Festival prosegue l' estate in musica di Venezia

Dopo il trionfo del 105 Summer Festival, Venezia si prepara a vivere un’estate all’insegna della musica e dell’energia condivisa. L’entusiasmo del pubblico ha reso questa tappa un simbolo indiscusso dell’estate 2025, confermando il ruolo strategico del Parco San Giuliano come esempio di valorizzazione sostenibile e intelligente degli spazi urbani. Un motivo in più per immersi nella magia dell’estate veneziana, dove ogni nota risuona nel cuore della città.

