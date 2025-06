Dopo il Pride aggredita una donna trans a Laurentina

Nel cuore di Roma, in un giorno di celebrazione e orgoglio, un episodio sconvolgente ha scosso la comunità LGBTQ+. Alla stazione Lurentina della metro B, una donna transgender è stata vittima di insulti e minacce da parte di un aggressore, mentre cercava di attraversare la piazza. Un episodio che mette in luce quanto ancora sia necessario lavorare per una società più inclusiva e rispettosa. Ecco come si è svolto l'accaduto.

AGI - Nel giorno del Pride di Roma, mentre per le vie del centro migliaia di persone manifestano il proprio orgoglio, alla metro B, stazione Lurentina è avvenuta l'ennesima aggressione a una donna transgender, l'episodio è stato raccontato da un testimone al servizio di Gay Help Line 800 713 713 "Una donna trans è stata insultata e poi inseguita da un uomo. Prima le urla: " frocio!" " tanto si vede che sei un uomo" mentre lei cercava di allontanarsi dalla portata dell'aggressore. Fortunatamente dei passanti sono intervenuti, consentendole di prendere un autobus per scappare. - scrive in una nota Alessandra Rossi, Coordinatrice Gay Help - Facciamo appello a chi era presente alla metro B, fermata Laurentina intorno alle 19. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Dopo il Pride, aggredita una donna trans a Laurentina

In questa notizia si parla di: donna - pride - trans - aggredita

Regione Lombardia nega il patrocinio al gay pride di Milano: "Manifestazione divisiva e politica, famiglia formata da uomo e donna" - La Regione Lombardia ha negato il patrocinio al Gay Pride di Milano, definendolo una manifestazione divisiva e in contrasto con la concezione tradizionale della famiglia.

La notte del primo giugno, proprio all’inizio del mese del Pride, tre ragazze trans sono state malmenate, insultate, umiliate e derubate da un gruppo di uomini. È successo a Roma, fuori da un locale nella zona di Piazzale delle Province. Un attacco che per una Vai su Facebook

Dopo il Pride, aggredita una donna trans a Laurentina; Roma, tre donne picchiate e rapinate perché trans: calci, pugni e insulti dal branco tra l’indifferenza generale; Feroce aggressione a Roma, picchiate e derubate tre donne perché trans: responsabile un gruppo di 10 italiani.

Treviso, due donne transgender aggredite e insultate: “Chiamate con nomi maschili”, ma è l’aggressore ad allertare i carabinieri - Due donne transgender aggredite a Treviso da un ragazzo che poi chiama i carabinieri. Lo riporta gay.it