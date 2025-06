Dopo il grande caldo rischio di forti temporali | allerta gialla a Milano

Dopo giorni di caldo intenso con temperature fino a 34 gradi, Milano si prepara ad affrontare un cambio di scenario climatico: l’allerta gialla per temporali rischia di sconvolgere le prossime ore. La protezione civile invita alla massima prudenza, mentre le condizioni meteo si fanno più instabili. È fondamentale rimanere aggiornati e adottare tutte le precauzioni necessarie per affrontare questa nuova fase. La sicurezza viene prima di tutto, quindi prepariamoci a gestire eventuali criticità.

Allerta gialla per il rischio di temporali nel Milanese. La protezione civile di Regione Lombardia ha emesso un'allerta di ordinaria criticità (livello due su quattro) per maltempo. Dopo il caldo e le temperature fino a 34 gradi registrati a Milano e in Lombardia nelle scorse ore, la situazione.

