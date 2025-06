Dopo il caldo arrivano i temporali Allerta meteo gialla in Toscana | le zone interessate

Dopo giorni di temperature record, la Toscana si prepara a un cambiamento climatico improvviso: temporali e pioggia torrenziale sono previsti per lunedì 16 giugno, con un’allerta meteo gialla che coinvolge le zone appenniniche e montuose. La regione si trova di fronte a un rapido passaggio dal caldo estivo ai temporali intensi, mettendo in allerta residenti e turisti. Ecco cosa aspettarsi e come prepararsi per affrontare questa svolta climatica.

Firenze, 15 giugno 2025 – Dopo il gran caldo di questi giorni scatta una nuova allerta meteo di colore giallo in Toscana. Riguarda soprattutto le zone appenniniche, che per tutta la giornata di domani, lunedì 16 giugno, potrebbero essere interessate da fenomeni temporaleschi di una certa intensità. Le zone interessate dall’allerta gialla. L’allerta gialla interessa quindi la Lunigiana, la Garfagnana e più in generale le zone montuose del Nord Ovest della Toscana, ma anche la Montagna Pistoiese, la valle del Bisenzio, l’Alto Mugello e parte del Casentino. E’ stata emessa per rischio temporali e rischio idrogeologico: le forti precipitazioni, quindi, potrebbero dar luogo anche a movimenti franosi, smottamenti e altri disagi. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Dopo il caldo arrivano i temporali. Allerta meteo gialla in Toscana: le zone interessate

In questa notizia si parla di: caldo - allerta - meteo - toscana

