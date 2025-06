Dopo aver lavorato 15 anni in una libreria Alice Bigli oggi organizza corsi di lettura nelle scuole e ha fondato Mare di libri Festival dei ragazzi che leggono a Rimini

Alice Bigli, con 15 anni di esperienza in una libreria e una passione travolgente per la lettura, ha reinventato il suo percorso dedicandosi a diffondere l’amore per i libri tra giovani e adulti. Attraverso corsi nelle scuole e il festival Mare di Libri a Rimini, coinvolge le nuove generazioni nel magico mondo della letteratura. La sua missione? trasformare ogni lettore in un appassionato, perché la lettura è il primo passo verso un futuro più ricco e consapevole.

Alice Bigli, 48 anni, vive a Rimini, e ama leggere da sempre. Laureata in Scienze dell'educazione, ha lavorato 15 anni in una libreria specializzata e oggi tiene corsi di lettura nelle scuole di tutta Italia, oltre a occuparsi di formazione e aggiornamento di insegnanti, librai, educatori, bibliotecari e genitori sui temi dell'educazione alla lettura e della letteratura per bambini e ragazzi. Ha fondato Mare di libri. Festival dei ragazzi che leggono (in corso fino a domani 15 giugno a Rimini), di cui è presidente.

