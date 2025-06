Dono alla città | il tronco reciso diventa la Fenice

Oggi a Palazzo Viani Visconti si celebra un gesto di grande valore: la donazione della scultura "Il Volo della Fenice" di Massimo Fergnani, un simbolo di rinascita e speranza. La statua, nata da un tronco reciso, si trasforma in una fenice che vola alto, rappresentando il coraggio e la capacità di risorgere dalle avversità. Un regalo che arricchisce la città in occasione del suo 66° anniversario, testimoniando come l’arte possa rinvigorire un’intera comunità.

Sarà inaugurata oggi a Palazzo Viani Visconti la scultura " Il Volo della Fenice " che l’artista Massimo Fergnani ha donato al Comune di Somma Lombardo. La cerimonia è in programma alle 11.30 nel cortile del Comune, in occasione del 66esimo anniversario del titolo di Città conferito a Somma Lombardo. La statua lignea policroma ha una storia particolare. Nel settembre del 2023 un evento meteorologico di forte intensità provocò la caduta di un grosso ramo da una delle grandi Sophora Japonica davanti all’ingresso delle Antiche Fattorie Visconti. A seguito della decisione di abbattere la pianta per questioni di sicurezza l’artista Massimo Fergnani si è proposto all’Amministrazione e al Comitato Antiche Fattorie Visconti per trasformare la ferita in un’occasione di memoria. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Dono alla città: il tronco reciso diventa la Fenice

