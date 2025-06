Donnarumma Juve nessun passo in avanti col PSG sul fronte rinnovo! Il portiere può davvero lasciare Parigi | quattro club in corsa

Nessun progresso nei negoziati tra Donnarumma e il PSG sul rinnovo, lasciando aperta la possibilità di un suo addio a Parigi. Il futuro del portiere, recentemente campione d’Europa, si fa sempre più incerto e le pretendenti non mancano: quattro club sono già in corsa per assicurarsi le sue prestazioni. La domanda che tutti si pongono è: dove giocherà Gianluigi Donnarumma nella prossima stagione?

Donnarumma Juve, nessun passo in avanti col PSG sul fronte rinnovo! Il portiere può lasciare Parigi: ci sono 4 club in corsa secondo la Gazzetta. Arrivano aggiornamenti molto importanti per quanto riguarda il futuro di Gianluigi Donnarumma, portiere di proprietà del Psg freschissimo vincitore dell’ultima Champions League. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport non c’è stato nessun passo in avanti sul fronte rinnovo, con l’attuale accordo che è in scadenza nel 2026 e impone riflessioni immediate. Sulle sue tracce si stanno già muovendo i top club europei: il mercato Juve ma anche Real Madrid, Bayern Monaco e Manchester City. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Donnarumma Juve, nessun passo in avanti col PSG sul fronte rinnovo! Il portiere può davvero lasciare Parigi: quattro club in corsa

