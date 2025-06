Donna violentata mentre passeggia lungo l' Adige a Legnago Longhi | Sono addolorato come uomo e come sindaco

Un grave episodio scuote Legnago, lasciando la comunità sgomenta: una donna di cinquant’anni è stata aggredita e violentata mentre passeggiava lungo l’Adige. Come uomo e come sindaco, sono profondamente addolorato e preoccupato per la sicurezza dei nostri cittadini. È fondamentale che si faccia luce su questo orribile fatto e che si rafforzino le misure di tutela. La nostra priorità è garantire un ambiente sicuro e rispettoso per tutti.

Un grave episodio è stato denunciato a Legnago, in provincia di Verona, dove una donna cinquantenne sarebbe stata aggredita e violentata venerdì sera, intorno alle ore 19, lungo l'argine dell'Adige, nei pressi del ponte ferroviario, a poca distanza dal centro cittadino. L'aggressore, descritto.

