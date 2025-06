Donna spinta a terra sei minorenni i presunti responsabili

Un episodio sconvolgente scuote il quartiere di Fuorigrotta a Napoli: sei minorenni tra i 12 e i 16 anni sono sospettati di aver spinto una donna a terra, causando gravi conseguenze. La vittima è attualmente ricoverata in prognosi riservata all’ospedale San Giovanni Bosco, ma fortunatamente non è in pericolo di vita. La rapida indagine dei carabinieri sta facendo luce sulla vicenda, che ha suscitato grande sconcerto tra la comunità.

Sarebbero sei ragazzini (due ragazze e quattro ragazzi) tra i 12 e i 16 anni ad aver causato la rovinosa caduta di una donna che al momento si trova ricoverata all' ospedale "San Giovanni Bosco" di Napoli. È in prognosi riservata ma non in pericolo di vita. È quanto hanno accertato i carabinieri dopo una rapida indagine. I fatti sono accaduti ieri pomeriggio in via Leopardi, nel quartiere napoletano di Fuorigrotta. La donna, una 59enne, dopo aver discusso per futili motivi in un'attività commerciale con un gruppo di giovanissimi era stata violentemente spintonata con dei calci alla schiena.

