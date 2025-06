Donna presa a calci dietro la schiena e gettata a terra a Fuorigrotta | nei guai sei ragazzi tra i 12 e i 16 anni

Una violenta aggressione a Fuorigrotta scuote la comunità napoletana. Sei ragazzi tra i 12 e i 16 anni sono stati identificati dopo aver preso a calci e gettato a terra una donna, lasciandola con gravi ferite alla testa. L'episodio, avvenuto in un negozio del quartiere, ha suscitato indignazione e preoccupazione. La vittima è ora ricoverata in prognosi riservata, mentre le forze dell'ordine continuano le indagini per fare piena luce sull’accaduto.

La lite si è verificata nel pomeriggio di ieri in un negozio del quartiere partenopeo: la donna, che nella caduta ha battuto la testa, è ricoverata in prognosi riservata. Per l'aggressione, i carabinieri hanno individuato sei minorenni, ritenuti i responsabili. 🔗 Leggi su Fanpage.it

