Donazioni di sangue in Puglia in aumento nel 2024 l' assessore Piemontese | Sistema solido

Le donazioni di sangue in Puglia continuano a crescere nel 2024, rafforzando un sistema solido e affidabile. L’assessore piemontese alla Sanità sottolinea come, durante l’estate, la solidarietà dei donatori sia fondamentale per far fronte alle maggiori esigenze. La generosità di chi dona sangue è un atto di grande valore che salva vite e sostiene le comunità . Un esempio di altruismo che rende il nostro sistema sanitario ancora più forte e resiliente.

"I dati regionali confermano la solidità del sistema trasfusionale ma, soprattutto in estate, quando aumentano le necessità e diminuiscono le donazioni a causa delle vacanze, la generosità dei donatori è ancora più preziosa". Ad affermarlo è l'assessore regionale alla Sanità e vicepresidente.

