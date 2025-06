Donazione sangue l’appello di Avis Toscana | Il bisogno non si ferma soprattutto d’estate

FIRENZE – “ Il bisogno di sangue e di plasma non si prende ferie. Anche in estate, le attività sanitarie non si fermano e le scorte devono essere sempre garantite. Per questo invitiamo tutti, prima di partire per le vacanze, a donare. È un gesto che salva vite, oggi e tutto l’anno”. A dirlo è la presidente di Avis Toscana Claudia Firenze, che ieri mattina (14 giugno) ha donato plasma al centro trasfusionale di Castelfiorentino, in occasione della Giornata mondiale del donatore. “Donare il sangue e il plasma è un atto fondamentale per la nostra sanità. Ogni donazione – ricorda Firenze – è anche un’occasione per prendersi cura della propria salute, grazie ai controlli che accompagnano il prelievo, e al tempo stesso rappresenta un atto di solidarietà che può salvare una vita”. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

