Donazione di sangue | oltre 550 soci premiati da Avis Bergamo per il loro impegno

donazione di sangue e di riconoscimento. Oltre 550 soci premiati per il loro straordinario impegno, testimonianza di una comunità unita e generosa. Bergamo si prepara a celebrare la Giornata mondiale del donatore con orgoglio e gratitudine, ricordando che ogni goccia di sangue donata salva vite e rafforza il senso di solidarietà. Un evento che sottolinea come il dono gratuito possa fare la differenza, invitandoci tutti a contribuire.

Bergamo. Sabato 14 giugno ricorre la Giornata mondiale del donatore di sangue, istituita dall'Organizzazione Mondiale della Sanità nel 2004 per sottolineare l'importanza della donazione volontaria, anonima e gratuita. Proprio sabato 14 giugno, per celebrare questa ricorrenza, l'Avis comunale di Bergamo ha chiamato a raccolta soci, volontari e rappresentanti delle istituzioni nella Sala Conferenze di via Leonardo Da Vinci, 4, per un momento di festa e riconoscimento dedicato a chi ha fatto della donazione un gesto concreto di solidarietà. Dopo l'accoglienza dei partecipanti e l'apertura con la presentazione del tema scelto per quest'anno, "Doniamo in Gruppo!", si è svolta infatti la cerimonia di consegna delle benemerenze associative, assegnate ai soci donatori che hanno raggiunto traguardi significativi entro il 31 dicembre 2024.