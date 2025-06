Donald Trump celebra la parata a Washington tra proteste e tensioni negli Stati Uniti

Donald Trump ha celebrato a Washington la prima parata in 34 anni, tra orgoglio e polemiche. Con l'Italia in sottofondo, il suo gesto ha diviso opinioni e scosso le strade degli Stati Uniti, dove proteste e tensioni si sono intensificate. Un momento simbolico che riflette le profonde divisioni del Paese e la complessità di un’America in fermento. La scena si è conclusa con il presidente che, tra applausi e critiche, cerca di rendere gli americani orgogliosi...

"Rendete gli americani orgogliosi". Donald Trump evidentemente orgoglioso ringrazia l'esercito americano al termine della parata, la prima a Washington in 34 anni, per festeggiarne i 250 anni. Il presidente si è seduto sul palo allestito per i vip fra la First Lady Melania Trump e il capo del Pentagono Pete Hegseth e si è goduto lo spettacolo, mentre la tensione saliva a Los Angeles e New York alle manifestazioni 'No Kings' contro le sue politiche. Nella cittĂ degli angeli, dove Trump ha schierato negli ultimi giorni la Guardia Nazionale e i Marine, la polizia ha usato gas lacrimogeno contro i manifestanti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Donald Trump celebra la parata a Washington tra proteste e tensioni negli Stati Uniti

Siria: Donald Trump incontra il leader Ahmed al-Sharaa in Arabia Saudita - Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha recentemente incontrato il leader della nuova Siria, Ahmed al-Sharaa, in Arabia Saudita.

La parata per i 250 anni dell'esercito (e il compleanno di Trump). L'America in piazza: No Kings - Migliaia di persone in marcia a Philadelphia per la manifestazione anti-Trump, No Kings; Usa, proteste dei reduci contro la parata militare di Trump: 60 arresti a Washington; La grande parata militare che Trump aveva sempre voluto.

Trump inaugura la parata militare tra proteste e tensioni

Donald Trump, accompagnato dalla moglie Melania, ha dato il via alla grande parata militare che aveva convocato sabato a Washington, in una giornata segnata dalle proteste degli oppositori in tu