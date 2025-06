Donald Trump alla parata per i 250 anni dell' esercito americano a Washington

Donald Trump ha fatto il suo ritorno in grande stile a Washington, partecipando alla parata per i 250 anni dell'esercito americano. Circondato da figure di spicco come Pete Hegseth, JD Vance e la First Lady Melania Trump, l'evento ha acceso l'entusiasmo della folla con un coro patriottico unanime: "USA, USA". Su Constitution Avenue, militari e bande hanno sfilato in un'esposizione di orgoglio nazionale. La scena si è rivelata un intenso simbolo di unità e forza degli Stati Uniti.

Donald Trump è alla parata per i 250 anni dell'esercito americano. All'evento sono presenti anche il capo del Pentagono Pete Heghset e il vicepresidente JD Vance con la moglie Usha. Trump è accompagnato dalla First Lady Melania Trump. Dalla folla presente per l'evento si è alzato il coro 'Usa, Usa'. Su Constitution Avenue a Washington i militari dell'esercito americano sfilano, accompagnati da bande musicali, mentre Trump e la First Lady Melania siedono insieme ad altri vip in un palco allestito per l'occasione. La parata è stata anticipata di almeno una mezz'ora per evitare la pioggia attesa in serata. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Donald Trump alla parata per i 250 anni dell'esercito americano a Washington

In questa notizia si parla di: trump - parata - esercito - americano

La parata militare di Trump - La parata militare di Donald Trump ha acceso il dibattito nazionale, mostrando una potente dimostrazione di forza e orgoglio patriottico sulla costa est dell’America.

Oggi la parata per i #250anni della nascita dell’esercito americano, nello stesso giorno in cui il presidente statunitense, #DonaldTrump, compie 79 anni Vai su X

Sky tg24. . Almeno 60 persone sono state arrestate a Washington durante una manifestazione di protesta organizzata da gruppi di reduci militari contro la parata militare di Donald Trump prevista per questa sera. I gruppi Veterans against War e Veterans for P Vai su Facebook

La parata per i 250 anni dell'esercito (e il compleanno di Trump). L'America in piazza: No Kings - Migliaia di persone in marcia a Philadelphia per la manifestazione anti-Trump, No Kings; La grande parata militare che Trump aveva sempre voluto; Usa, proteste dei reduci contro la parata militare di Trump: 60 arresti a Washington.

Donald Trump alla parata per i 250 anni dell'esercito americano a Washington

Riporta quotidiano.net: All'evento sono presenti anche il capo del Pentagono Pete Heghset e il vicepresidente JD Vance con la moglie Usha.