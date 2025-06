Don Luigi | Le ferite siano occasione di riscatto

Don Luigi Scarlino invita la comunità cattolica a trasformare le ferite aperte dalla violenza in opportunità di rinascita e riscatto sociale. Con determinazione, sottolinea come ogni sfida possa diventare un'occasione per rafforzare i valori di solidarietà e impegno collettivo. La comunità si prepara a sostenere un percorso di cambiamento, dimostrando che dalle ferite può nascere una città più forte e unita. È il momento di agire insieme per un futuro migliore.

La comunità cattolica pronta a dare una mano per un vero riscatto sociale della città. Una ferita aperta come occasione di cambiamento. "Ancora una volta un colpo di efferata violenza macchia il volto della nostra amata comunità, chiamata ancora una volta a trasformare questa ferita in occasione di riscatto sociale e rinnovato impegno contro ogni forma di criminalità", spiega Don Luigi Scarlino (nella foto) a nome della comunità pastorale discepoli di Emmaus - Insieme ai sacerdoti e ai religiosi della città e al Consiglio Pastorale. Facciamo appello alla società civile: ciascuno, nell'ambito delle proprie competenze, si senta responsabile nel contrasto a ogni forma di criminalità per ristabilire la giustizia e la buona fama dell'intera popolazione.

