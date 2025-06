Don Lagomarsini | Preghiamo per la pace Solo oggi il rientro del vescovo e dei parroci

Stiamo pregando con tutto il cuore per la pace nel mondo e per il sicuro rientro di don Stefano Lagomarsini, vescovo Vaccari e degli altri pellegrini dalla Giordania. La loro esperienza ci ricorda quanto sia preziosa la pace e quanto sia importante unirsi in preghiera e speranza. Condividiamo il loro appello: "Preghiamo affinché la pace prevalga e le tensioni si calmino, restando uniti nella fede e nella solidarietà ."

Dovrebbero rientrare oggi dalla Giordania il vescovo Mario Vaccari e i due parroci don Stefano Lagomarsini e don Massimo Redaelli, rimasti bloccati in Medio Oriente dopo l’attacco di Israele all’Iran. Facevano parte di una delegazione toscana di vescovi, religiosi e laici in pellegrinaggio in Terra Santa. Dalla Giordania arrivano le parole rassicuranti, e un appello alla pace, di don Stefano, parroco della chiesa di San Vitale a Mirteto: "Stiamo bene – dice il parroco da Amman – aspettando un volo per rientrare. Al di lĂ dell’epilogo e di questa terra tormentata dai conflitti, è stata per noi un’esperienza meravigliosa fatta di incontri e momenti di preghiera importanti. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Don Lagomarsini: "Preghiamo per la pace". Solo oggi il rientro del vescovo e dei parroci

In questa notizia si parla di: lagomarsini - pace - vescovo - parroci

Don Lagomarsini: Preghiamo per la pace. Solo oggi il rientro del vescovo e dei parroci.

Fra Mario in fuga da Israele: "Così siamo scappati da Gerusalemme". La salvezza in Giordania

Lo riporta msn.com: Con lui anche il parroco di Casola, don Massimo, e quello di Mirteto, don Stefano.