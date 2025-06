Domenica rovente in Lombardia ma arriva la goccia fredda con temporali e grandine | dove e quando

Domenica in Lombardia si prevedeva un’altra giornata da record di caldo, con 11 città sotto l’allerta bollino rosso. Tuttavia, il cielo sta per cambiare volto: una potente goccia fredda sta entrando in azione, portando temporali, grandine e raffreddamento. La situazione si evolve rapidamente e, tra colpi di scena e fenomeni improvvisi, il maltempo potrebbe sorprendere anche i più preparati. Scopriamo insieme cosa ci attende nel dettaglio.

Milano, 15 giugno 2025 – Fine settimana africano: dopo un sabato di super caldo, con 6 città da bollino rosso, anche oggi domenica 15 giugno sarà una giornata rovente e le città in allerta arrivano a 11. Ma in serata tutto dovrebbe cambiare con l'arrivo di una 'goccia fredda' che potrebbe portare pioggia, temporali e grandine. Ieri sera, già la zona del lago d'Iseo è stata colpita da una bufera di vento. Ma vediamo tutto più nel dettaglio. Lago d'Iseo colpito dalla bufera: barche alla deriva e alberi caduti Bollino rosso e arancione. Secondo le previsioni del bollettino delle ondate di calore del ministero della Salute, che monitora quotidianamente 27 capoluoghi con previsioni a 24, 48 e 72 ore, il bollino rosso riguarda oggi Bologna, Brescia, Bolzano, Campobasso, Firenze, Frosinone, Latina, Perugia, Rieti, Roma e Torino.

