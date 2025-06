Domenica di follia auto contromano sull' autostrada del Brennero | un morto e 5 feriti

Una domenica di tragedia sull’autostrada del Brennero: un’auto contromano ha causato un incidente devastante, provocando un morto e cinque feriti, tra cui tre bambini gravemente feriti e trasportati in elicottero all’ospedale di Innsbruck. La scena si è trasformata in un drammatico richiamo alla prudenza e alla sicurezza sulle strade. È fondamentale riflettere sulle misure preventive per evitare che simili tragedie si ripetano.

Nell'incidente sono rimasti feriti anche tre bambini di 8, 11 e 14 anni che sono stati trasferiti in elicottero alla Clinica universitaria di Innsbruck. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it © Affaritaliani.it - Domenica di follia, auto contromano sull'autostrada del Brennero: un morto e 5 feriti

In questa notizia si parla di: feriti - domenica - follia - auto

#Ambulanza con paziente a bordo si #scontra con un’auto: ci sono #feriti | https://tinyurl.com/yrpumcaa Vai su Facebook

Domenica di follia, auto contromano sull'autostrada del Brennero: un morto e 5 feriti; Sabato notte di follia sulle strade di Foggia: due incidenti e sei feriti, di cui la metà in codice rosso; Francia, notte di follia per la festa Champions: due morti, 500 arresti a Parigi. Auto sulla folla a Grenoble.

Incidente all’alba: auto ribaltata dopo lo schianto, 4 feriti - Follonica, è successo in via Don Sebastiano Leone in prossimità della rotatoria di via Isole Eolie. Secondo msn.com