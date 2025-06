Domenica da bollino rosso sulla Palermo-Catania | in autostrada punti di soccorso e bottigliette d' acqua

Domenica da bollino rosso sulla Palermo-Catania, con code e rallentamenti di circa tre chilometri tra Bagheria e Casteldaccia, a causa dei numerosi spostamenti verso le località di mare. Autisti pronti a fronteggiare l'afflusso, muniti di punti di soccorso e bottigliette d’acqua per un viaggio più sicuro e confortevole. La situazione richiede pazienza e attenzione: preparatevi al meglio e godetevi il vostro relax estivo senza sorprese indesiderate.

