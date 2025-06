Djokovic punta Los Angeles 2028 e svela | Mio padre una volta si rivolse agli usurai

Novak Djokovic si proietta verso Los Angeles 2028, alimentando la sua determinazione con il desiderio di conquistare l’Olimpiade. Il campione serbo, tra ricordi di sfide finanziarie e storie di vita, rivela come la passione continui a ardere forte in lui. La sua motivazione? “L’unica è l’Olimpiade nel 2028”, un obiettivo che lo spinge oltre ogni limite, dimostrando che la vera forza nasce dalla volontà di superare ogni ostacolo.

Il campione serbo: "L'unica motivazione è l'Olimpiade nel 2028. La fiamma è ancora viva". E poi la confessione sulle difficoltà economiche di inizio carriera: "Ho affrontato situazioni molto difficili". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Djokovic punta Los Angeles 2028 e svela: "Mio padre una volta si rivolse agli usurai...."

In questa notizia si parla di: djokovic - punta - angeles - svela

Djokovic punta Los Angeles 2028 e svela: Mio padre una volta si rivolse agli usurai....; Il CEO di Lacoste svela la data di fine carriera di Novak Djokovic: una rivelazione scioccante che lascerà i fan sbalorditi.; Djokovic svela perché lui e Nadal non sono mai stati amici, ora lo può dire: Non era possibile.

Djokovic: "Le Olimpiadi di Los Angeles 2028 mi motivano a continuare" - Il serbo svela i piani per il futuro in un'intervista al podcast (Ne)uspjeh prvaka: "L'unica cosa che ho in mente e che mi motiva sono le Olimpiadi 2028 a Los Angeles. Si legge su sport.sky.it