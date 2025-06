Divertimento condivisione e conviviailità alla Festa di Comunità della Fattoria del sorriso

Unisciti a noi per una giornata all’insegna del divertimento, della condivisione e della convivialità alla festa di comunità della Fattoria del Sorriso. Un’occasione speciale per vivere momenti indimenticabili in un ambiente accogliente, tra laboratori creativi, percorsi terapeutici e tante sorprese pensate per tutti. Vieni a scoprire come il sorriso possa nascere e crescere, rafforzando il senso di comunità e solidarietà. Non mancare!

Una festa all'insegna del "sorriso" e non poteva essere altrimenti alla "Fattoria del sorriso" di via Monte Petroso gestita dall'associazione Vittoria-La città dei ragazzi che offre percorsi personalizzati attraverso l'orticoltura terapeutica, laboratori occupazionali e attività di potenziamento.

