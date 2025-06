Disturbi del neurosviluppo se ne parlerà nel convegno Airipa 2025 a Chieti

Sei pronto a scoprire le ultime novità sui disturbi del neurosviluppo? Il Convegno AIRIPA 2025 a Chieti rappresenta un’occasione imperdibile per professionisti e appassionati di approfondire le strategie di individuazione precoce e intervento interdisciplinare. Un evento in cui la conoscenza si fa azione, per garantire un futuro migliore ai nostri giovani. Non perdere questa importante occasione di aggiornamento e confronto!

Sabato 21 giugno 2025, l’Università “Gabriele d’Annunzio” di Chieti ospiterà il Convegno regionale promosso da Airipa Abruzzo-Molise, dal titolo Disturbi del Neurosviluppo: individuazione precoce e intervento interdisciplinare. L’iniziativa, rivolta a psicologi, neuropsichiatri infantili. 🔗 Leggi su Chietitoday.it © Chietitoday.it - Disturbi del neurosviluppo, se ne parlerà nel convegno Airipa 2025 a Chieti

In questa notizia si parla di: disturbi - neurosviluppo - convegno - airipa

Open Day Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Dinamica Breve IAF 20 giugno 2025 |17.00 – 19.00 Via Michelangelo 14 – Pescara Disponibile anche online via Zoom Seminario Clinico: "Traumi, disturbi alimentari e identità di genere in un pazien Vai su Facebook

Disturbi del neurosviluppo, se ne parlerà nel convegno Airipa 2025 a Chieti; Disturbi specifici dell’apprendimento e disturbi evolutivi: si è concluso a Reggio Emilia il XXXII Congresso AIRIPA; Livorno, cresce il numero di alunni con disturbi del neurosviluppo e l’istituto Micheli Bolognesi chiama a raccolta gli esperti.

Convegno su disturbi del neurosviluppo - in programma a Orvieto e Perugia rispettivamente il 29 gennaio e il 2 febbraio 2018, dalle 9 alle 17. Secondo ansa.it