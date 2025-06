Disposta l' autopsia sul corpo del 17enne di Torremaggiore

La tragica scomparsa del 17enne di Torremaggiore ha sconvolto la comunità, spingendo le autorità a disporre un’autopsia per fare luce sulle cause di questa drammatica perdita. La Procura di Foggia si impegna a chiarire ogni dettaglio, affinché giustizia venga fatta e si possa comprendere appieno cosa abbia portato a questa triste tragedia. Solo attraverso un’indagine accurata potremo sperare di trovare risposte e conforto.

Sarà l'autopsia, disposta dalla Procura di Foggia, a chiarire causa e circostanze della morte del 17enne di Torremaggiore, deceduto nel pomeriggio di ieri, al Policlinico di Foggia, dove era giunto in condizioni disperate con una ferita da arma da fuoco a una tempia.

