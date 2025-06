Discarica di rifiuti speciali in un vecchio monastero | scatta la bonifica dell' area

Una discarica di rifiuti speciali si è insediata in un vecchio monastero, minacciando l’ambiente e la salute pubblica. Per affrontare questa emergenza, il sindaco di Lusciano, Marco Valentino, ha firmato un’ordinanza urgente per avviare la bonifica dell’area. Situata nella località “Gesù e Maria”, al confine con Giugliano in Campania, questa situazione richiede interventi immediati. La risposta delle autorità sarà determinante per restituire sicurezza e tutela a tutta la comunità.

Un'ordinanza urgente è stata firmata dal sindaco di Lusciano, Marco Valentino, per fronteggiare una gravissima situazione ambientale venutasi a creare nella località "Gesù e Maria", al confine con il territorio di Giugliano in Campania. All'interno di un fabbricato rurale fatiscente, da anni in.

