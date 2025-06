Disagi per i lavori su via Bolognese modifiche alle linee degli autobus 25 e 40

Implementare nuove rotte temporanee per le linee 25 e 40, minimizzando i disagi e garantendo un collegamento più efficiente durante i lavori su via Bolognese. Il nostro obiettivo è ascoltare le esigenze dei cittadini e migliorare costantemente il servizio di trasporto pubblico, assicurando che ogni modifica risponda alle necessità della comunità.

"Abbiamo ascoltato gli abitanti e chiesto ad Autolinee Toscane di modificare le linee 25 e 40 per migliorare il servizio. In questi giorni abbiamo analizzato i flussi di traffico, fatto sopralluoghi e verifiche sulla compatibilità delle modifiche. Sulla base dei risultati abbiamo quindi deciso di.

