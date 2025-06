Diritto d’autore e intelligenza artificiale

Il mondo dell’arte e della tecnologia si scontrano in un panorama in continua evoluzione, dove l’intelligenza artificiale genera immagini mozzafiato ispirate ai sogni di Miyazaki, ma solleva anche complessi interrogativi sul diritto d’autore. Tra meraviglia visiva e vuoti normativi, si apre un dibattito cruciale: come proteggere la creatività in un’epoca di innovazioni senza precedenti? Esploriamo insieme i confini tra magia digitale e regole legali.

Dalle immagini in stile Miyazaki generate da ChatGPT ai dilemmi del copyright: un viaggio tra magia visiva e vuoti legali, dove la creatività si scontra con il diritto.

Giovedì 12 giugno ore 18 @ The Social Hub (B Corp™) - Roma San Lorenzo Intelligenza artificiale e diritto d'autore: sfida o opportunità? Incontro per riflettere e trarre spunti sul tema quanto mai attuale dell'intelligenza artificiale nel diritto d'autore.

Il disegno di legge del Governo sull'Intelligenza Artificiale, così com'è, rischia di trasformare l'Italia in un terreno di caccia per le grandi multinazionali tech, che già oggi utilizzano opere protette da diritto d'autore per addestrare i propri modelli, senza alcuna au

Diritto d'autore e intelligenza artificiale; Chi protegge le opere dell'IA? Una proposta per autori e investitori; Diritti d'autore e tecnologie delle industrie creative.

