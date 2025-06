direttissima la cerimonia per gli alpini

Inizia un fine settimana di memoria e riconoscenza a Vaiano, dove gli Alpini di Vaiano, Vernio, Cantagallo, Montemurlo e Prato si riuniscono per celebrare il coraggio e la dedizione di chi ha vigilato sulla Direttissima durante gli Anni di Piombo. Tra mostre fotografiche e cerimonie commemorative, si rivive un passato ricco di sacrifici e valentìa. Nella notte tra il 3 e il 4 agosto 1974 alle ore 1.23 una...

A Vaiano, da giovedì a domenica prossimi, i gruppi Alpini di Vaiano, Vernio e Cantagallo, Montemurlo e Prato organizzano una mostra fotografica e una cerimonia per non dimenticare gli anni di Piombo e l’opera di vigilanza svolta dal corpo degli Alpini sulla Direttissima a tutela della sicurezza, ricordando l’attivitĂ di presidio attuata dagli Alpini contro il terrorismo in Valbisenzio. Nella notte tra il 3 e il 4 agosto 1974 alle ore 1.23 una bomba ad alto potenziale esplose nella quinta vettura del treno Espresso 1486 (“ Italicus ”), proveniente da Roma e diretto a Monaco di Baviera. L’ordigno sarebbe dovuto esplodere nella galleria di 12 chilometri della Direttissima che attraversa l’Appennino Tosco-Emiliano. 🔗 Leggi su Lanazione.it