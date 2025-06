DIRETTA | Calciomercato tutte le notizie di domenica 15 giugno

Benvenuti alla nostra diretta di calciomercato di domenica 15 giugno, un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati di calcio e sfegatati tifosi! Tra rumor, acquisti e trattative in corso, il mercato non si ferma mai, e oggi promette tante sorprese per tutte le squadre del nostro campionato, dall'Inter alla Roma. Rimanete con noi per seguire passo dopo passo tutte le novità più calde e aggiornamenti esclusivi!

Rumours, acquisti e molto altro su Inter, Juventus, Napoli, Milan, Roma e tutte le altre squadre del nostro campionato Giornata domenicale in cui come al solito il calciomercato non si ferma e proporrà anche oggi aggiornamenti e novità interessanti da seguire passo dopo passo per tutte le squadre. La sessione di trattative prosegue e anzi sta entrando nel vivo. DIRETTA Calciomercato, tutte le notizie di domenica 15 giugno – Calciomercato.it (fonte: © LaPresse) Si registrano movimenti importanti in attacco. Torna caldo il nome di Gyokeres per la Juventus, l’ Inter prova ad accelerare per Hojlund, mentre Allegri, al Milan, sogna uno tra Vlahovic e Retegui. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - DIRETTA | Calciomercato, tutte le notizie di domenica 15 giugno

In questa notizia si parla di: tutte - calciomercato - diretta - notizie

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno - Benvenuti nell'aggiornamento live delle ultime notizie sul calciomercato! Seguite con noi le novità del giorno, in tempo reale dalla redazione di Calcio News24.

Novità sulla panchina della Pro Vercelli, rimani aggiornato su tutte le news di calciomercatohttps://tinyurl.com/3kmfkd3y Vai su Facebook

Calciomercato, ultime news di oggi in diretta LIVE #SkySport #SkyCalciomercato Vai su X

Calciomercato, tutte le notizie di oggi LIVE; Arsenal su Gyökeres. Spurs, idea Pisilli, Mastantuono-Real ufficiale. Le notizie della giornata; DIRETTA | Calciomercato, tutte le notizie di domenica 15 giugno.

DIRETTA | Calciomercato, tutte le notizie di sabato 14 giugno LIVE

Riporta calciomercato.it: Anche oggi, giornata importante per le news di calciomercato, con trattative e operazioni in corso e le varie squadre che provano a finalizzare o impostare affari a conclusione di questa prima ...